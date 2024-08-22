عاجل.. عرض فرنسي لضم نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - ترددت بعض التقارير التي تفيد بتلقي النادي الأهلي عرضًا من ستاد رين الفرنسي، رغبة في التعاقد مع أحمد نبيل كوكا متوسط ميدان المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض فرنسي لضم نجم الأهلي

وأكدت التقارير أن نادي رين قدم عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي من أجل ضم كوكا لصفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي مقابل 2.5 مليون يورو.



وجدير بالذكر أن أحمد نبيل كوكا صاحب ال23 عامًا، يرتبط عقده مع بطل الدوري المصري، بعقد حتى مويم 2026، بقيمة تسويقية تبلغ 600 ألف يورو.



وجدير بالذكر أن النادي الأهلى يستعد لقص شريط البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام الفائز من مباراة جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا، يوم 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة في القاهرة في 21 سبتمبر.