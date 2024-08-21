نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مواعيد مباريات الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد الموسم الجديد 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك، إخطارًا من الاتحاد المصري لكرة اليد، بجدول مواعيد مباريات الفريق الأول بالقلعة البيضاء، في دوري المحترفين موسم 2024 - 2025.

مواعيد مباريات الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

وجاء جدول مواعيد مباريات الزمالك في المرحلة الأولى كالتالي:

-الزمالك ضد المعادي - يوم الجمعة 20 - 9 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة الزمالك.

-دلفي ضد الزمالك - يوم الثلاثاء 24 - 9 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة دلفي.

-الزمالك ضد الأهلي - يوم الجمعة 27 - 9 - 2024 - مؤجل - تحدد الصالة فيما بعد.

-الزمالك ضد سبورتنج - يوم الثلاثاء 1 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك.

-الزمالك ضد هليوبوليس - يوم الجمعة 4 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة هليوبوليس.

-الزمالك ضد سموحة - يوم الثلاثاء 8 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك.

-الطيران ضد الزمالك - يوم الجمعة 11 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الطيران.

-الزمالك ضد طلائع الجيش - يوم الثلاثاء 15 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك.

-أصحاب الجياد ضد الزمالك - يوم الجمعة 18 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة القوات المسلحة بسموحة.

-الزمالك ضد الزهور - يوم الثلاثاء 22 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك.

-القناة ضد الزمالك - يوم الجمعة 25 - 10 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة القناة.

-الزمالك ضد البنك الأهلي - يوم الإثنين 28 - 10 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة الزمالك.

-الجزيرة ضد الزمالك يوم الجمعة 15 - 11 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة الجزيرة.