نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أمير هشام: كولر مُصر على ضم مهاجم إفريقي ومدافع أجنبي وعنصر فلسطيني يُقرب بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه إصرار على ضم مهاجم إفريقي أجنبي ومدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقات الأهلي التي طلبها كولر

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر حتى الآن لم يقتنع بأي مهاجم فلسطيني، ولديه تصميم على ضم مهاجم أجنبي إفريقي، بالموسم الجديد، ولم يغير طلباته، وبالتالي هو ما يعطل صفقة انضمام التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرنكفاروسي المجري، بالصيف".

وأضاف أمير هشام: "حال اقتناع كولر بالتعاقد مع مهاجم فلسطيني وقيده كلاعب محلي، سيتم حسم صفقة بن رمضان، وسبب الأزمة هو رفض بيرسي تاو مهاجم الفريق، الرحيل، حيث يتواجد في الصورة يوسف ساليتش مهاجم سيريس السويدي".