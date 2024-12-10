سامسونج تختبر ميزات جديدة لهواتفها الذكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - أعلنت سامسونغ عن إطلاق نسخة تجريبية من برمجيات One UI 7 المبنية على نظام Android 15، ستختبر معها العديد من الميزات الجديدة للهواتف.

وأشارت سامسونغ إلى أن مصممي برمجيات One UI 7 حرصوا أن تحمل هذه البرمجيات تغييرات كبيرة في أشكال وتصاميم واجهات الاستخدام في الهواتف، كما أعادوا تصميم أيقونات العديد من التطبيقات والأدوات التي ستعمل في هواتفها الذكية.

ومع النسخة التجريبية من One UI 7 حصلت هواتف سامسونغ على شريط Now Bar الجديد الذي يظهر على شاشة قفل الهاتف، ويعمل مثل خاصية Dynamic Island في هواتف آيفون، إذ يوفر هذا الشريط الوصول السريع إلى العديد من ميزات وتطبيقات الهاتف مثل تطبيقات الترجمة وتطبيقات تسجيل الصوت وتطبيق المؤقت.

وحملت نسخة One UI 7 التجريبية أيضا ميزات مهمة لتطبيقات الكاميرا في هواتف سامسونغ، إذ تم تبسيط آلية عمل وضعي Pro وPro Video في تطبيق الكاميرا، كما أضيفت للتطبيق ميزات جديدة لتسهيل التحكم بتكبير أو تصغير الصورة.

وظهرت مع هذه النسخة أيضا ميزات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنها أن تحول سجلات المكالمات إلى ملاحظات وبيانات مكتوية، إضافة إلى ميزات تسهل عمليات تحرير وتدقيق الملاحظات والبيانات المكتوبة.

وتتوفر نسخة One UI 7 التجريبية حاليا لأصحاب هواتف Galaxy S24 في ألمانيا والهند وكوريا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أما النسخة النهائية من One UI 7 فمن المتوقع أن تطلق في الربع الأول من عام 2025.