آبل تعلن عن iOS 18.2 مع ميزات جديدة لهواتفها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - أعلنت آبل عن تحديث iOS 18.2 الذي حمل لهواتف آيفون بعض الميزات الجديدة.

ومع التحديث الجديد حصل مساعد Siri الذكي على ميزات ChatGPT للذكاء الاصطناعي، والتي تمكن من استخدام المساعد لتوفير بحث سريع عن المعلومات عبر الإنترنت.

وظهرت في خدمات iMessage مع التحديث أيضا ميزة Genmoji التي يمكن من خلالها صنع وجوه تعبيرية جديدة وفقا لرغبات المستخدم.

وحصلت هواتف آبل مع التحديث أيضا على ميزة Image Playground التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتمكن المستخدم من صنع صور بالاعتماد على البيانات النصية، كما توفّر إمكانيات تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي.

ودعمت آبل هواتفها مع هذا التحديث أيضا بتقنية Visual Intelligence التي تشبه تقنية Google Lens، والتي من خلالها توجيه كاميرا الهاتف على شيء معين، ليقوم الهاتف بالبحث عن معلومات حوله على الإنترنت.

ومع iOS 18.2 حصلت هواتف آيفون على ميزة تعرض مقاطع الفيديو تلقائيا على كامل مساحة شاشة الهاتف عند تشغيلها، أي أن الفيديوهات لن تعرض ضمن إطارات كما كانت تظهر سابقا في هواتف آبل.

ومنح هذا التحديث أيضا مستخدمي أجهزة آيفون ميزات إضافية لتعديل مقاطع الفيديو وإزالة أجزاء أو عناصر معينة من الفيديوهات، كما أضيفت إلى قائمة عرض الصور في هذه الهواتف ألبومات جديدة مثل ألبوم Recently Viewed الذي يعرض آخر الصور التي شاهدها المستخدم، وألبوم Recently Shared الذي يظهر آخر الصور التي تمت مشاركتها من الهاتف.