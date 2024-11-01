شكرا لاهتمامك لمعرفة دليلك الشامل لهاتف s25 ultra سامسونج جلاكسي الجديد .. لا يحتاج للشحن ومقاوم للماء والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتزايد شغف عشاق الهواتف المحمولة بالبحث عن تسريبات هاتف s25 ultra سامسونج جالاكسي، تعد شركة سامسونج واحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجال تصنيع الهواتف والإلكترونيات، حيث تستمر في تقديم مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتميز بتقنيات متطورة، تعرف هواتف سامسونج ببطارياتها الضخمة، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة استخدام مريحة طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن، وفي هذا السياق، نقدم لكم عبر موقعنا الإخباري إقرأ نيوز كافة التفاصيل المتعلقة بهاتف s25 ultra، وما يقدمه من ميزات جديدة قد تغير قواعد اللعبة في عالم الهواتف الذكية.

مواصفات s25 ultra

يرتفع الحماسة حول هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra المرتقب، المتوقع طرحه في الأسواق مطلع العام المقبل، يتميز الهاتف بشاشة LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع سطوع مذهل يصل إلى 2600، مما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية وسلسة.

أما بالنسبة للتصوير، فيأتي الجهاز بأربع كاميرات خلفية بدقة 200 و10 و50 و50 ميغابكسل، مما يضمن جودة صور فائقة في مختلف الأضواء.

له بطاريته القوية بسعة 5000 مللي أمبير، ستستمتع بتجربة استخدام ممتدة دون القلق بشأن الشحن، حيث يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 45 واط.

يبلغ وزن الهاتف 219 جرام، ويتوفر بلون أسود تيتانيوم أنيق، مما يضفي عليه لمسة عصرية.

يدعم S25 Ultra تقنية بصمة الإصبع تحت الشاشة وميزة فتح القفل بواسطة الوجه (Face Unlock)، ويعمل بنظام أندرويد 15، مع هيكل خارجي مصنوع من البلاستيك المقوى المقاوم للكسر.

كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني (2G) والثالث (3G) والرابع (4G) والخامس (5G).

ويأتي مع تقنية شريحتين Nano SIM. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بمقاومة للماء والغبار، لكنه لا يدعم إضافة بطاقة ميموري.

يتميز الجهاز بمنفذ USB 3.2 من نوع Type-C، ويحتوي على تقنية GPS وميكروفون لعزل الضوضاء، رغم عدم وجود سماعات خارجية في العلبة.

أهم مميزات هاتف s25 ultra

هاتف s25 ultra يقدم مجموعة من المميزات التي تجعله الت تشجع على شراءه، إليك أبرز خصائصه: