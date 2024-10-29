شكرا لاهتمامك لمعرفة تحديث ios 18.1 | آبل تطلق Apple Intelligence .. بميزات تجعله أهم تحديث في تاريخ الآيفون بتجربة AI الفريدة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قامت شركة آبل بالاعلان رسميا عن تحديث ios 18.1 والتي ينطلق للمستخدمين من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي في منصة Apple Intelligence ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم تفاصيل التحديث الجديد من آبل.

تحديث ios 18.1

واليكم تحديث ios 18.1، وياتي تحديث ios 18.1 للمرحلة الأولي من ادوات الذكاء الاصطناعي والتي يقدم تحديث iOS 18.2 الذي يتوفر في عام 2025 مميزات لاكثر في منصة Apple Intelligence، وسنوضح لكم اهم مميزات التحديث الجديد.

مميزات تحديث ios 18.1

ومن المنتظر بان يصل مستخدمي سماعة AirPods Pro اللاسلكية على المميزات الجديدة مع هاتف الأيفون التي يدعم تحديث iOS 18.1، والتي يدعم الكثير من المميزات .

ميزة إختبار حاسة السمع : والتي تعمل للإظهار نتائج حاسة السمع والتي يتم تقديمها للمستخدمين من عمر ال18 عام ثانيا تأتي ميزة Hearing Aid والتي يتم تقدم ميزة لتخصيص تجربة الاستماع بالتجربة الصوتية والتي تدعم التطبيق بشكل تلقائي للأصوات المحيطة من مقاطع الفيديو او الموسيقي او المكالمات والتي تهدف الميزة لدعم المستخدمين من عمر ال18 فما فوق.

: والتي تعمل للإظهار نتائج حاسة السمع والتي يتم تقديمها للمستخدمين من عمر ال18 عام ثانيا تأتي ميزة Hearing Aid والتي يتم تقدم ميزة لتخصيص تجربة الاستماع بالتجربة الصوتية والتي تدعم التطبيق بشكل تلقائي للأصوات المحيطة من مقاطع الفيديو او الموسيقي او المكالمات والتي تهدف الميزة لدعم المستخدمين من عمر ال18 فما فوق. ميزة Hearing Aid :والتي يتم تقديم هذه الميزة لتعزيز تجربة الاستماع بتجربة صوتية تقويم بدعم التطبيق بشكل تلقائي للاصوات المحيطة من مقاطع الفديو او الموسيقي او المكالمات.

:والتي يتم تقديم هذه الميزة لتعزيز تجربة الاستماع بتجربة صوتية تقويم بدعم التطبيق بشكل تلقائي للاصوات المحيطة من مقاطع الفديو او الموسيقي او المكالمات. ميزة حماية السمع : وتعمل هذه الميزة الي حماية المستخدم من خلال خفض التعرض الي الضوضاء من خلال استماع اصوات محددة وتتوفر حصريا لمستخدمي سماعةAirPods Pro 2 اللاسلكية

تحسينات وإصلاحات تحديث iOS 18.1 في الكاميرا

وبالنسبة لا صلاحيات التحديث iOS 18.1 تحسينات على الكاميرا..