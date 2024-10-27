شكرا لاهتمامك لمعرفة “بامكانيات خطيرة” مواصفات Samsung Galaxy A15 وأهم مميزاته والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
عتبر هاتف Samsung Galaxy A15 4G أحدث إضافة إلى سلسلة A من سامسونج، وهاتف Samsung Galaxy A15 4G الرائع يبرز بشاشة سوبر اموليد 90 هيرتز وكاميرا خلفية 50 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 13 ميجا بكسل، ومعالج Helio G99، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 25 واط، كما سوف ننشر من خلال مقالنا عبر موقعنا الإخبارى إقرا نيوز.
مواصفات Samsung Galaxy A15
يقدم هاتف Samsung Galaxy A15 تجربة متميزة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، كما يأتي بشاشة سوبر أموليد، وهي واحدة من أفضل التقنيات التي تقدمها سامسونج في شاشات الهواتف الذكية، حيث تعكس ألواناً زاهية وتفاصيل دقيقة أثناء مشاهدة الفيديوهات واستخدام التطبيقات، وقد تم تصميم الهاتف ليكون سهل الاستخدام، مع واجهة سلسة وبسيطة تسهل التنقل بين التطبيقات والميزات المختلفة، هذا التركيز على سهولة الاستخدام يجعل الهاتف مناسباً لجميع الفئات العمرية،ويكون اسعار الهاتف كما الأتى:
- يكون سعر هاتف Samsung Galaxy A15 في مصر تأتي النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 6,400 جنيه.
- بينما يكون سعر هاتف Samsung Galaxy A15 في مصر النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 7,000 جنيه.
- ويكون سعر هاتف Samsung Galaxy A15 في السعودية تأتي النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 450 ريال.
- في حين يكون سعر هاتف Samsung Galaxy A15 في السعودية النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 700 ريال.
مميزات هاتف Samsung Galaxy A15 4G
- يعمل هاتف Samsung Galaxy A15 بنظام التشغيل أندرويد 14، الإصدار الأحدث والأكثر تطورا.
- ويوفر هاتف Samsung Galaxy A15 الكاميرا الأساسية للجهاز تجربة تصوير متميزة وجودة عالية.
- يضمن هاتف Samsung Galaxy A15 المعالج Helio G99 أداء سلسا وفعالا للمستخدم.
- هاتف Samsung Galaxy A15 تأتي بطارية الجهاز بسعة كبيرة، مما يعزز من طول عمرها، وهو ما يعد سمة مميزة لسلسلة Galaxy A.
- تتميز هاتف Samsung Galaxy A15 الشاشة بتقنية سوبر أموليد ودقة عالية تعزز من تجربة المشاهدة واللعب، مع دعمها لمعدل تحديث 90Hz.
- يدعم الجهاز هاتف Samsung Galaxy A15 بتقنية NFC، مما يوفر مزيدا من الخيارات للاتصال اللاسلكي.