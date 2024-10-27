شكرا لاهتمامك لمعرفة “بامكانيات خطيرة” مواصفات Samsung Galaxy A15 وأهم مميزاته والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

عتبر هاتف Samsung Galaxy A15 4G أحدث إضافة إلى سلسلة A من سامسونج، وهاتف Samsung Galaxy A15 4G الرائع يبرز بشاشة سوبر اموليد 90 هيرتز وكاميرا خلفية 50 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 13 ميجا بكسل، ومعالج Helio G99، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 25 واط، كما سوف ننشر من خلال مقالنا عبر موقعنا الإخبارى إقرا نيوز. مواصفات Samsung Galaxy A15

يقدم هاتف Samsung Galaxy A15 تجربة متميزة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، كما يأتي بشاشة سوبر أموليد، وهي واحدة من أفضل التقنيات التي تقدمها سامسونج في شاشات الهواتف الذكية، حيث تعكس ألواناً زاهية وتفاصيل دقيقة أثناء مشاهدة الفيديوهات واستخدام التطبيقات، وقد تم تصميم الهاتف ليكون سهل الاستخدام، مع واجهة سلسة وبسيطة تسهل التنقل بين التطبيقات والميزات المختلفة، هذا التركيز على سهولة الاستخدام يجعل الهاتف مناسباً لجميع الفئات العمرية،ويكون اسعار الهاتف كما الأتى: