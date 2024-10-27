شكرا لاهتمامك لمعرفة “سفاح الألترا الجديد” تسريبات هاتف ‏سامسونغ Galaxy s25 ultra.. إليكم موعد طرح وسعر الهاتف بالأسواق والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

‏كشفت التسريبات الجديدة عن مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra، حيث من المتوقع أن يتم طرح الهاتف بزوايا مستديرة ناعمة، مع تحسينات في الأداء والكفاءة، ويترقب محبي هواتف سامسونج التعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S25 الترا، وذلك إطلاق سلسلة هواتف سامسونج S24 التي قد عملت على لفت انتباه الكل بسبب مميزاتها المذهلة غير مسبوقة، ومن خلال المقال التالي سوف نتعرف على أحدث التسريبات حول مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S25 Ultra.

‏s25 ultra

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف سامسونج S25 Ultra خلال الشهور الأولى من العام القادم 2025، وذلك من خلال حدث Unpacked الذي سوف تقيمه شركة سامسونج خلال شهر فبراير المقبل، ويأتي الهاتف بأربعة ألوان جذابة وهي: الأسود والأخضر والأزرق والتيتانيوم، ويأتي هاتف سامسونج S25 Ultra بتصميم جديد يجمع بين الجاذبية والراحة، مع مواصفات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعمل على تلبية احتياجات المستخدمين.

‏مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي s25 ultra

يتميز هاتف سامسونج جالاكسي s25 ultra بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.9 بوصة مع معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز، وقد تحتفظ سامسونغ بإطار التيتانيوم المقدم مع S24 Ultra لمزيد من المتانة.

يحتوي الهاتف على غطاء بزوايا مستديرة على جميع الجوانب، حيث من المتوقع أن يحصل المستخدم على راحة في الإمساك به.

وتتميز كاميرا هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل ومعالجة محسنة لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة والصور.

ويعمل هاتف Galaxy S25 Ultra بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 لأسواق مثل الولايات المتحدة والهند، في حين سيتم استخدام شريحة Exynos 2500 في مناطق مثل أوروبا.

أسعار هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra

يختلف سعر هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra، من دولة لأخرى، لذلك سوف نقدم لكم أسعار هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra داخل كل دولة تم إصداره بها، وجاء على النحو التالي..

تأتي النسخة 64 جيجا بايت و4 جيجا رام لهاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra في مصر بسعر 5000 جنيه، أما النسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام تأتي بسعر 5300 جنيه.

وتباع النسخة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام من الهاتف في السعودية بسعر 350 ريال سعودي، بينما تباع النسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام بسعر 390 ريال سعودي.

ويتم بيع النسخة من الهاتف 64 جيجا بايت و4 جيجا رام من الهاتف في الإمارات بسعر 350 درهم إماراتي، أما النسخة 128 جيجا بايت و4 جيجا رام تأتي بسعر 390 درهم إماراتي.

مميزات كاميرا هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra