انت الأن تتابع خبر «هتفرق كتير».. واتساب يطرح ميزة جديدة ينتظرها ملايين المستخدمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف واتساب، عملاق التراسل الفوري التابع لشركة ميتا، عن مميزات جديدة تعمل على تحسين تجربة المستخدمين في شتى أنحاء العالم، إلا أن تلك الميزة في مرحلة الاختبار في الوقت الحالي حيث تتيح هذه الميزة التي تم طرحها في الإصدار التجريبي من واتساب، التواصل مع Meta Ai، باستخدام الأوامر الصوتية ما يجعل التفاعلات أكثر طبيعية وكفاءة.

ميزة Meta Ai

ويسمح وضع الدردشة الصوتية بالتفاعل مع Meta Ai، من خلال الأوامر الصوتية في الوقت الفعلي فبدلا من كتابة الرسائل سيتمكن المستخدمون من التحدث مباشرة إلى Meta Ai، والذي سيرد باستخدام صوت يختاره المستخدم، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من خيارات صوتية متعددة.

مميزات واتساب الجديدة