انت الأن تتابع خبر كارثه بكل المقاييس.. علامات اذا ظهرت في الواتساب فانت مراقب 100%. اعرفها واحمي بياناتك من الاختراق..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم متزايد الاعتماد على التكنولوجيا، أصبح أمن الهاتف الذكي ضرورة أساسية لحماية المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة وكالة الأمن القومي (NSA) تقدم مجموعة من النصائح للمستخدمين لتحسين أمان هواتفهم ومنع الهجمات الإلكترونية إليك أبرز النصائح التي تساعدك على حماية هاتفك من الاختراقات:

استخدام كلمات مرور قوية

كلمة المرور القوية هي خط الدفاع الأول لحماية هاتفك، تأكد من أن كلمة المرور معقدة وتحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز، تجنب استخدام كلمات مرور بسيطة.

تفعيل المصادقة الثنائية

المصادقة الثنائية (2FA) تضيف طبقة إضافية من الأمان من خلال طلب رمز تحقق يتم إرساله إلى جهاز آخر أو بريدك الإلكتروني، وتفعيل هذه الميزة يقلل بشكل كبير من فرص الوصول غير المصرح به لحساباتك.

تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام

التحديثات البرمجية غالبا ما تحتوي على إصلاحات للثغرات الأمنية، وعدم تحديث هاتفك أو التطبيقات يمكن أن يجعل جهازك عرضة للهجمات الإلكترونية تأكد من تفعيل التحديث التلقائي إذا كان ذلك ممكنا.

تحميل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط

تجنب تنزيل التطبيقات من متاجر غير رسمية أو مواقع غير موثوقة هذه التطبيقات قد تحتوي على برمجيات ضارة تهدد خصوصيتك وتسرق بياناتك استخدم متجر التطبيقات الرسمي لهاتفك (App Store أو Google Play).

لحد من استخدام الواي فاي العام