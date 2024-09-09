انت الأن تتابع خبر خراب بيوت مستعجل.. ظهور هذه العلامات علي تطبيق « واتساب » تعني أنك مخترق ومراقب || خلي بالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستخدم أكثر من مليار شخص تطبيق واتساب، الذي يُعتبر من أكثر تطبيقات المحادثة شهرة على مستوى العالم، مما يجعله هدفًا رئيسيًا لمجرمي الإنترنت والمخترقين. يسعون هؤلاء إلى التجسس على العديد من المستخدمين بهدف الاستفادة منهم، سواء من خلال الابتزاز أو سرقة المعلومات الشخصية والبنكية لذلك، هناك بعض العلامات التي يجب علينا الانتباه إليها، فإذا لاحظناها، فقد تكون دليلاً واضحًا على وجود اختراق أو تجسس.

علامات التجسس على واتساب

هناك علامات بسيطة تمكن المستخدم من اكتشاف وجود اختراق أو تجسس على خصوصيته، سواء كان ذلك في تطبيق واتساب أو أي تطبيق آخر ومن بين هذه العلامات الواضحة:

العلامة الخضراء والبرتقالية

عند استخدام تطبيق واتساب لتسجيل مقطع صوتي أو تشغيل الكاميرا، يظهر في الجزء العلوي من شاشة الهاتف رمز الميكروفون بلون برتقالي ورمز الكاميرا بلون أخضر. وهذا يشير إلى أنه إذا لم يتم استخدام هاتين الأداتين، فلن تظهر الرموز. بينما إذا ظهرت فجأة، فهذا يعني أن هناك شخصًا قد يكون يتجسس على المستخدم من خلال هذه الأدوات سواء في واتساب أو بشكل عام.

صلاحية الوصول للكاميرا أو الميكروفون