انت الأن تتابع خبر "فاتك كتير وأنت متعرفش".. أحذر من ترك الراوتر في الفيشة وهو يعمل طوال الليل.. مخاطر كبيرة.. تعرف عليها! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الرواتر من أهم الأجهزة الكهربائية الصغيرة الموجودة في المنزل بهدف الحصول على الإنترنت والتي تتصل مع الشركات، كما أن الراوتر لابد من اختيار مكان مناسب في المنزل ليتم وضع الراوتر فيه للحفاظ على قوة وإشارة الإنترنت الذي يستخدم للعديد من المجالات سواء كان التعليم أو الدراسة أو غير ذلك، كما أنه ينصح بعدم ترك الراوتر يعمل طوال الليل ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج.
مخاطر تشغيل الراوتر طوال اليوم
هناك العديد من المخاطر التي تعود على جهاز الراوتر من خلاله تركه يعمل طوال الليل ومن أبرز هذه المخاطر يكون التالي:.
- اختراق أمان الشبكة بحيث تكون شبكة الإنترنت الخاصة بك أكثر عرضة من الشبكات الأخري وتتعرض للاختراق وتصبح من السهل على الأشخاص الغرباء اختراق هذه الشبكة.
- إرتفاع درجة حرارة الراوتر ويكون هذا بسبب ترك جهاز الراوتر متصل بالكهرباء لفترة طويلة مما يجعله يرتفع في حرارته ويحتاج إلى تهوية جيدة حتي لايرثر على كفاءة عمله.
- يزيد من خطر التعرض لماس كهربائي وهذا في حالة تواجد خلل في الكهرباء مع تواجد فيشة الراوتر في المقبس والذي يتسبب في تلف الراوتر وارتفاع درجة حرارتها.
- هناك العديد من المخاطر التي تعود على صحة الجسم وهذا من خلال تأثير تشغيل الإنترنت على المخ والجهاز العصبي لدي الكثير من الأشخاص.