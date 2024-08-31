حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 04:28 مساءً - يبحث الشباب المقبلين على شراء سيارة كورية عن سعر هيونداي توسان في سوق السيارات المستعملة، حيث يفضل فئة كبيرة من المستهلكين اقتناء السيارات الكورية وخاصة الرياضية بسبب قوة أدائها وتصميمها الخارجي المميز.

سعر هيونداي توسان في سوق السيارات المستعملة

ويتراوح سعر هيونداي توسان 2020 في سوق السيارات المستعملة بين مليون و250 ألف جنيه إلى مليون و800 ألف جنيه.

مواصفات هيونداي توسان في مصر

وزودت سيارة هيونداي توسان بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات وبسعة وصلت إلى 1،6 لتر، وبقوة 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، وتستغرق السيارة نحو 9 ثواني للانتقال من نقطة الصفر حتى سرعة 100 كم/ساعة.

وتحتوي المقصورة الداخلية للسيارة على كماليات مميزة ومنها مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تعمل باللمس تدعم خاصية توصيل الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبلوتوث، وشاحن لاسلكي للهواتف.

وتستهلك سيارة هيونداي توسان نحو 7،5 لتر من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.

وعلى صعيد متصل زودت سيارة هيونداي توسان بأنظمة أمان متطورة لضمان سلامة السائق والركاب أثناء القيادة أبرزها

وسائد هوائية للحماية.توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.برنامج التوازن الإلكتروني.نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.نظام المساعدة على الثبات.خاصية التوازن على الطرق المنحدرة.فرامل مانعة للانغلاق.