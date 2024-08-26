انت الأن تتابع خبر «هتقلب الدنيا».. واتساب يفاجئ مستخدميه بـ5 مزايا جديدة طال انتظارهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستمر تطبيق واتساب، الأكثر شعبية في مجال التراسل الفوري، في تقديم تحديثات منتظمة، تضم ميزات جديدة ومحسّنات، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.

أكد مركز مساعدة واتساب “WhatsApp Help Center”

أن التطبيق شهد إضافة مجموعة من الميزات الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين وأمنهم، بالإضافة إلى توفير تجربة دردشة أكثر سلاسة وخالية من الإزعاج.

ويسعى واتساب جاهدا إلى تقديم تجربة مستخدم أكثر سلاسة وأمانا، من خلال طرح مجموعة واسعة من الميزات الجديدة والمبتكرة.

هذه الميزات المصممة بعناية، تهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة وتجاوز توقعاتهم، ومن المتوقع أن تحظى هذه الميزات بإقبال كبير من قبل المستخدمين حول العالم، لما توفره من مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان، مما يجعل من واتساب التطبيق المفضل للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

اختيار صوت الذكاء الاصطناعي

لمسة جديدة لتطبيق واتساب تعمل على إتاحة اختيار صوت الذكاء الاصطناعي الحديث، الذي يفضله معظم المستخدمين، وسيحدث فارقا بالنسبة لمحبي الذكاء الاصطناعي.

عرض وصف المجموعات لجميع الأعضاء

هذه الميزة من الميزات التي تعزز التواصل الفعال بين المجتمعات، فعرض وصف المعلومات، يسمح لجميع الأعضاء بالاطلاع على هدف المجموعة، خاصة الأعضاء الجدد والقواعد التي تحكمها، وهذا يخلق بيئة تنظيمية أفضل بين الأعضاء في المجموعات المختلفة.

منع استمرار المحادثات غير الضرورية

هذه الميزة تتيح لمستخدمي واتساب، منع استمرار المحادثات غير الضرورية، إذ يمكن للمستخدم تخصيص تجربة الدردشة بما يتناسب مع ذوقه عن طريق الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن تفعيل وضع الدردشة الصوتية للتواصل مع Meta AI، ما يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة chatbot الخاصة بهم وتبسيط المحادثات التي يقودها الذكاء الاصطناعي.

حظر الرسائل غير المرغوب فيها

ميزة حظر الرسائل غير المرغوب فيها، من أبرز ميزات واتساب، لأنها تحظر الرسائل القادمة من أرقام غير مسجلة، وهو ما يشير إلى احترام الخصوصية، فضلا عن تحسين أداء التطبيق وتقليل الإشعارات المزعجة للمستخدمين.

تخصيص واجهة الدردشات