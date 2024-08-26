انت الأن تتابع خبر "علشان ماترجعش تعيط" .. احذر من تشغيل وضع الطيران ضاعت حياتنا مانعرفش خطورته وأهميته ! .. لن تصدق ماذا يحدث عند تشغيل هاتفك على وضع الطيران ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت الغالبية العظمي تمتلك هاتف محمول في يدها ، فهو آفة هذا العصر ، ومن المعروف أن الهواتف المحمولة تحتوي على أنظمة متعددة يمكن الاستفادة بها في النفع أو الضرر وهذا يترتب بناءا علي طريقة استخدام صاحب الهاتف ، ومن ضمن تلك الخصائص الهامه هو وضع تشغيل الهاتف على وضع الطيران الذي يتم استخدامه عند السفر في الطائرات وأيضا حين الحاجة إلى العيش في هدوء تام دون أن يصل إليك شخص أو تستقبل مكالمات أو رسائل ولكن عند تفعيلها يكون لها فوائد وأضرار والتي سنعرضها في مقالنا بالكامل.

هناك فوائد وأضرار من تشغيل وضع الطيران

توجد فوائد كثيرة لتفعيل خاصية وضع الطيران على هاتفك كالتالي:

● يمكن عند التفعيل يتم الحفاظ على البطارية لأطول فترة ممكنة. ● كما هو معروف يتم تشغيلها عند السفر داخل الطائرة حتى لا تحدث مشكلة. ● كما تمكنك من الخصوصية التامة وعدم وصول أي شخص إلى بياناتك الشخصية. ● لا يستطيع طفلك استخدام الإنترنت دون علمك. ● عدم الوصول إليك بأي طريقة لا مكالمات أو رسائل عادية أو انترنت. ● يوفر الطاقة ولا تحتاج إلى شحن الهاتف باستمرار.

ثانيًا :- مخاطر تشغيل وضع الطيران

توجد أيضًا هناك بعض المخاطر الهامة التي من الممكن أن تقع بها حين استخدام وضع الطيران والتي تكون شاملة لما يأتي: