انت الأن تتابع خبر بتحديثات أمنية لـ 5 أعوام قادمة.. مراجعة هاتف سامسونج جلاكسي A35 5G بشاشة كبيرة وسلسلة في الإستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة سامسونج الستار عن أحدث هواتفها في سلسلة هواتف الجلاكسي A وهو هاتف Samsung Galaxy A35 5G، ويأتي الهاتف بمواصفات رائعة ومميزة في الفئة المتوسطة حيث يحتوي على معالج Exynos 1380 بأداء رائع ويأتي ببطارية قوية ذات سعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، وتأتي كاميرا الهاتف الخلفية بدقة مميزة ونتائج مبهرة، وتأتي الشاشة بدقة عالية وجودة FHD+ مميزة، ومن هذا الماق سنعرض لكم أهم ما قدمته سامسونج في هاتف جلاكسي A35 5G وما هي عيوبه.

إمكانيات هاتف سامسونج جلاكسي A35 5G

من أهم إمكانيات هاتف Samsung Galaxy A35 5G هي:

تصميم الهاتف الوان الهاتف: كحلي – أزرق ثلجي – بنفسجي فاتح – ليموني.

أبعاد الهاتف: 161.7x78x8.2 ملم.

وزن الهاتف: 209 جرام.

خامات التصنيع: زجاج مع إطار من البلاستيك. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية: الاولى: 50 م.ب وتأتي بمثبت بصري OIS.

الثانية: 8 م.ب للتصوير الواسع.

الثالثة: 5 م.ب للماكرو. الكاميرا الأمامية 13 ميجا م.ب جودة تصوير الفيديو 4K@30fps شاشة الهاتف نوعها: Super AMOLED.

مقاسها: 6.6 بوصة.

دقتها: 1080×2340 بكسل.

كثافة بيكسلاتها: 390 بكسل لكل أنش.

معدل تحديثها: 120 هرتز.

معدل سطوعها: 1000 شمعة.

طبقة الحماية: Corning Gorilla Glass Victus+ معالج الهاتف ثماني النواة Exynos 1380.

تكنولوجيا التصنيع 5 نانو.

المعالج الرسومي Mali-G68 MP5.

وهو أفضل من معالج هاتف Samsung Galaxy A13. المساحة الداخلية الهاتف بثلاث إصدارات كالتالي: الإصدار الأول: ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت مع رامات 6 جيجا رام.

الإصدار الثاني: ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا رام.

الإصدار الثالث: ذاكرة صلبة 256 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا رام. يمكن وضع كارت ميموري بدلاً من الشريحة الثانية. نظام السوفت وير نظام التشغيل: أندرويد 14

واجهة الإستخدام: One UI 6.1 البطارية تأتي بطارية الهاتف بسعة ضخمة تصل إلى 5000 مللي أمبير.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A35 5G

ظهرت بعض العيوب في هاتف Samsung Galaxy A35 5G وقد قللت من توقعاتنا وتلك العيوب هي:

مدخل سماعات الاذن الـ 3.5 ملم غير موجود بالهاتف.

شاشة بحواف بارزة لم يتم العمل على تقليلها.

لم يتم ويادة قدرة الشحن فلا يزال بقدرة 25 واط.

الشاحن غير موجود في علبة الهاتف.

كنا نتمنى أستخدام معالج أقوي بأداء مميز في الألعاب.

سعر هاتف Samsung Galaxy A35 5G في الأسواق المختلفة