انت الأن تتابع خبر بتحديثات أمنية لـ 5 أعوام قادمة.. مراجعة هاتف سامسونج جلاكسي A35 5G بشاشة كبيرة وسلسلة في الإستخدام والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت شركة سامسونج الستار عن أحدث هواتفها في سلسلة هواتف الجلاكسي A وهو هاتف Samsung Galaxy A35 5G، ويأتي الهاتف بمواصفات رائعة ومميزة في الفئة المتوسطة حيث يحتوي على معالج Exynos 1380 بأداء رائع ويأتي ببطارية قوية ذات سعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، وتأتي كاميرا الهاتف الخلفية بدقة مميزة ونتائج مبهرة، وتأتي الشاشة بدقة عالية وجودة FHD+ مميزة، ومن هذا الماق سنعرض لكم أهم ما قدمته سامسونج في هاتف جلاكسي A35 5G وما هي عيوبه.
إمكانيات هاتف سامسونج جلاكسي A35 5G
من أهم إمكانيات هاتف Samsung Galaxy A35 5G هي:
|تصميم الهاتف
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|الكاميرا الخلفية
|كاميرا خلفية ثلاثية:
|الكاميرا الأمامية
|13 ميجا م.ب
|جودة تصوير الفيديو
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|شاشة الهاتف
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|معالج الهاتف
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|المساحة الداخلية
|الهاتف بثلاث إصدارات كالتالي:
يمكن وضع كارت ميموري بدلاً من الشريحة الثانية.
|نظام السوفت وير
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|البطارية
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عيوب هاتف Samsung Galaxy A35 5G
ظهرت بعض العيوب في هاتف Samsung Galaxy A35 5G وقد قللت من توقعاتنا وتلك العيوب هي:
- مدخل سماعات الاذن الـ 3.5 ملم غير موجود بالهاتف.
- شاشة بحواف بارزة لم يتم العمل على تقليلها.
- لم يتم ويادة قدرة الشحن فلا يزال بقدرة 25 واط.
- الشاحن غير موجود في علبة الهاتف.
- كنا نتمنى أستخدام معالج أقوي بأداء مميز في الألعاب.
سعر هاتف Samsung Galaxy A35 5G في الأسواق المختلفة
|بداخل مصر
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|بداخل الإمارات
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