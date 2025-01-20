نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الطيران المدني»: 1074 شكوى على الناقلات الجوية في 30 يومًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ 1074 شكوى، وذلك بناءً على واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال ديسمبر 2024.

وأشارت الهيئة إلى حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.4٪ لكل 100 ألف مسافر، في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 20 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%.

كما حصل مطار الأمير سلطان الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1٪ لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار شرورة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 16% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكويين، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وبينت هيئة الطيران المدني أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب.