انت الأن تتابع خبر نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة " تطوير جزيرة دارين وتاروت"، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المؤسسة في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالخُبر، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز خلال الاجتماع، أهمية الجهود المبذولة لتطوير جزيرة دارين وتاروت وفق رؤية طموحة تركز على تعزيز المقومات الاقتصادية والتراثية والسياحية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال استثمار الإمكانات التاريخية والبيئية للجزيرة، وتعزيز جودة الحياة فيها.

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السياحية التاريخية بالمنطقة الشرقية

وأوضح أن المؤسسة تعمل على إحياء المواقع التاريخية والبيئية في الجزيرة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، ودعمها اللامحدود لتطوير ونماء جميع مناطق ومحافظات المملكة.

المخطط التفصيلي للجزيرة

أوضح الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة عبدالله بن مسفر القحطاني، أن المجلس اطلع على تقدم أعمال البناء المؤسسي، التي شملت حوكمة أعمال المؤسسة.

إضافة إلى سير أعمال مشاريع الدراسات التي يجري العمل عليها بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومنها المخطط التفصيلي للجزيرة.

وتأهيل قصر دارين والمنطقة المحيطة، بما يتوافق مع التوجه التنموي المعتمد الذي يهدف إلى جعل الجزيرة وجهة سياحية، وإيجاد تجربة زائر فريدة من خلال تعظيم الفائدة من المواقع التاريخية والبيئية.

ونوه القحطاني بدعم ومتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتعاون وتكامل الجهود مع مختلف الجهات للعمل على تحقيق المستهدفات التنموية للجزيرة، وتحقيق رؤية القيادة في إرساء تنمية شاملة ومستدامة.

رفع تنافسية الجزيرة

يهدف التوجه التنموي المعتمد للجزيرة إلى رفع تنافسية الجزيرة، ورفع مستوى التنمية وجودة الحياة فيها، ودعم الناتج المحلي بإيجاد المزيد من فرص العمل.

والإسهام في الحفاظ على المواقع البيئة والتاريخية، والاستفادة من الميزات النسبية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر.