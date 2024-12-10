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تفاصيل إجمالي الدفعات الـ85 لبرنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرنامج الرسمي لـحساب المواطن عن تفاصيل المبالغ المصروفة منذ انطلاق البرنامج وحتى شهر ديسمبر 2024.

الأرقام الإجمالية

226 مليار ريال: إجمالي قيمة الدفعات المصروفة حتى الآن.
2.6 مليار ريال: مبالغ الأثر الرجعي المصروفة للمستفيدين.

تفاصيل الدفعة الـ85 لشهر ديسمبر 2024

3.4 مليار ريال: دعم مخصص للمستحقين عن شهر ديسمبر.
10.7 مليون: عدد المستفيدين التابعين لهذه الدفعة.
74%: من إجمالي المستحقين تلقوا الدعم المالي.
يواصل برنامج حساب المواطن تقديم الدعم للأسر المستحقة لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر السعودية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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