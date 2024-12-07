انت الأن تتابع خبر عاجل| تعرف على موعد صرف الدفعة 85 لشهر ديسمبر 2024 من حساب المواطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد برنامج حساب المواطن من أبرز المبادرات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتحسين ظروفها المعيشية. يساهم البرنامج في تخفيف الأعباء الاقتصادية من خلال تقديم الدعم المالي للأسر التي لا تعتمد على دخل ثابت،

حيث يتيح توزيع الدعم بشكل عادل.

وصل إجمالي الدعم المقدم عبر البرنامج إلى حوالي 3.4 مليار ريال سعودي، ليستفيد منه نحو 10.7 مليون مواطن من مختلف الفئات.

موعد صرف الدفعة 85 لشهر ديسمبر من حساب المواطن

تم تحديد موعد صرف الدفعة رقم 85 من حساب المواطن لشهر ديسمبر، حيث من المتوقع أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر. سيبدأ إيداع المبالغ في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتاح للمواطنين استلام الدعم صباح اليوم التالي من البنوك المعتمدة وماكينات الصراف الآلي.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن

أتاحت وزارة الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن حساب المواطن من خلال خطوات بسيطة، وهي كما يلي:

توجه إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر الرابط المحدد.

سجل الدخول باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة.

انتقل إلى قسم الاستعلام عن الأهلية.

اختر رقم الدفعة 85 لشهر ديسمبر.

استعلم عن حالة الدفعة الخاصة بك واطلع على التفاصيل المتعلقة بها.

ستظهر لك حالة الأهلية، سواء كنت مستحقاً للدعم أو لا.

حقيقة زيادة دفعة شهر ديسمبر من حساب المواطن