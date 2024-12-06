انت الأن تتابع خبر طار في السما .. سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الجمعة 6 ديسمبر بالسوق السوداء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم 6 ديسمبر 2024، تقلبات ملحوظة في أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الريال السعودي ارتفاعا غير متوقع مقارنة بتعاملات يوم أمس.
- هذا التغير المفاجئ أثار تساؤلات حول العوامل الاقتصادية التي قد تكون وراء هذا الارتفاع، سواء على مستوى السوق المحلي أو التأثيرات العالمية. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل أسعار الريال في أبرز البنوك المصرية وتفسير هذه التحركات في سوق العملات.
سعر الريال امام الجنيه اليوم
شهد سعر الريال السعودي اليوم، 6 ديسمبر 2024، زيادة ملحوظة في قيمته مقارنة بتعاملات يوم أمس، حيث سجل الريال السعودي في بعض البنوك مستويات مرتفعة.
- في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الشراء 13.27 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.30 جنيه، ما يعكس ارتفاعا طفيفا مقارنة بأسعار الأيام السابقة.
- أما في البنك المركزي المصري، فكان سعر الشراء 13.24 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 13.30 جنيه.
- في بنك مصر، سجل الريال السعودي سعر الشراء 13.27 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 13.32 جنيه.
- وفي بنك الإسكندرية، وصل سعر الشراء إلى 13.28 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.33 جنيه.
- أما في بنك القاهرة، كان سعر الشراء 13.19 جنيه، وسعر البيع 13.25 جنيه.
- وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الشراء 13.23 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.33 جنيه.
- مصرف أبو ظبي التجاري سجل أدنى سعر للريال السعودي، حيث بلغ سعر الشراء 12.92 جنيه، وسعر البيع 13.25 جنيه.
- في بنك البركة، بلغ سعر الشراء 13.23 جنيه، وسعر البيع 13.33 جنيه.
- هذه الزيادة في سعر الريال السعودي تظهر تقلبات ملحوظة في سوق الصرف، ما يفتح المجال لمزيد من التحليلات حول تأثيرات هذه التغيرات على الاقتصاد المصري والأسواق المالية في المستقبل.