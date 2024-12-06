الملك سلمان وولي العهد يهنئان نيتومبو ناندي ندايتوا

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رياض - احمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة نيتومبو ناندي ندايتوا، بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ناميبيا.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة نيتومبو ناندي ندايتوا، بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ناميبيا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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