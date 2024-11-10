انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم الأحد: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا عن حالة الطقس اليوم، حيث أوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق، مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية. يُتوقع أن تشمل الأمطار الرعدية أجزاءً من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، كما من المحتمل تكوّن الضباب في بعض هذه المناطق، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية بشكل ملحوظ.

أما في مناطق جازان، عسير، الباحة، فستكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لتكوّن سحب رعدية ممطرة، تسبقها رياح سطحية نشطة. كما يتوقع أن تمتد هذه الحالة إلى المرتفعات الجبلية في منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح وحالة البحر

بالنسبة للبحر الأحمر، ستسود الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و30 كم/ساعة في الجزأين الشمالي والأوسط، بينما ستكون الرياح في الجزء الجنوبي جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيًا إلى غربية، مع زيادة سرعتها لتصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

أما عن ارتفاع الموج، فإنه سيترواح بين نصف متر إلى متر في الجزء الشمالي، بينما في الجزء الجنوبي قد يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية. ستكون حالة البحر في الجزء الجنوبي مائجًا، بينما في الجزء الشمالي سيكون خفيف الموج.

أما في الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة في الجزء الشمالي، وبسرعة أقل في الجزء الجنوبي (10-20 كم/ساعة). يتراوح ارتفاع الموج في الجزء الشمالي من نصف متر إلى متر ونصف، بينما في الجزء الجنوبي يتراوح من نصف متر إلى متر. حالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج في الجزء الشمالي، بينما ستكون خفيفة في الجزء الجنوبي.

ينصح المركز الوطني للأرصاد بمتابعة التحديثات الجوية خلال اليوم، خاصة في المناطق التي تشهد تقلبات جوية، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الأماكن التي تشهد ضبابا أو أمطارًا رعدية.