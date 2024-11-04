نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حقيقة استمرار الدعم الإضافي لحساب المواطن مع اقتراب الدفعة 84.. وزارة الموارد البشرية توضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت بعض الشائعات مؤخرًا حول توقف الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن قلق المستفيدين، خاصة مع اقتراب موعد صرف الدفعة 84 والمقرر خلال أيام. في ظل هذه التساؤلات المتزايدة، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقفها حيال هذا الأمر، موضحة مدى صحة هذه الأخبار، ومشددة على التزامها بتوضيح كل المستجدات الخاصة بالدعم.

تأكيد وزارة الموارد البشرية على استمرار الدعم الإضافي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الشائعات حول إيقاف الدعم الإضافي لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد اجتهادات شخصية من بعض الأطراف لإثارة الجدل. وأكدت الوزارة على استمرار الدعم الإضافي حتى نهاية عام 2024، وذلك وفقًا للمرسوم الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، مطمئنة المستفيدين باستمرارية الدعم الإضافي ضمن دفعات حساب المواطن، بما فيها دفعة نوفمبر القادمة.

موعد صرف الدفعة 84 من حساب المواطن

تستعد وزارة الموارد البشرية لصرف الدفعة 84 من حساب المواطن يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، والذي يتزامن مع 8 جمادي الأول 1446 هجريًا، وذلك وفق الجدول الدوري للصرف الذي يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. ويُستثنى من ذلك فقط في حال توافق يوم الصرف مع عطلة رسمية، حيث يتم تأجيل الصرف لليوم التالي.

استخدام حاسبة حساب المواطن لتقدير الدعم

تتيح بوابة حساب المواطن للمستفيدين خدمة الحاسبة التقديرية، التي تساعدهم في معرفة قيمة الدعم التقريبية بناءً على بياناتهم الشخصية. ويمكن للمستقلين ورب الأسرة الاستفادة من هذه الحاسبة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية: زيارة موقع حساب المواطن الرسمي واختيار "الحاسبة التقديرية". تحديد الحالة: الإجابة على السؤال المتعلق بوضع المستخدم (مستقل أو رب أسرة). إدخال الدخل والتابعين: في حالة رب الأسرة، يتم إضافة عدد التابعين، مع توضيح الدخل الشهري. الضغط على "احسب": لتظهر النتيجة التقديرية لمبلغ الدعم المتوقع.

بهذا، تواصل وزارة الموارد البشرية طمأنة المواطنين حول استمرارية دعم حساب المواطن بما يشمل الدعم الإضافي حتى نهاية العام، مع توفير الأدوات التي تساعد في توضيح الاستحقاقات.