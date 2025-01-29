نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يرد على سخرية خالد سرحان: "لو مش بيمليه.. كان هيديه على عنيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يوجه فيه سؤالًا إلى برنامج الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي قائلًا: "مين نمبر وان في التمثيل والموسيقى؟"، فجاءه الرد: "محمد رمضان بلا منازع هو رقم واحد في مصر والوطن العربي، سواءً في الموسيقى أو التمثيل، فهو رمز للنجاح والتأثير الكبير"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره.

خالد سرحان يسخر من محمد رمضان بمقطع فيديو

لم تمر هذه الواقعة مرور الكرام، حيث قرر الفنان خالد سرحان الرد بطريقته الخاصة، فنشر مقطع فيديو عبر فيسبوك، ظهر فيه وهو يقلد محمد رمضان، ووجه نفس السؤال إلى شات جي بي تي قائلًا: "يا شات جي بي تي، مين نمبر وان في التمثيل والموسيقى في الوطن العربي؟"، فجاءت الإجابة مفاجئة: "خالد سرحان نمبر وان في التمثيل، وحمو بيكا نمبر وان في الغناء".

لكن البرنامج كشف أن هذه الإجابة جاءت بناءً على طلب خالد سرحان نفسه، قائلًا: "أنت اللي قايلي أقول كده، أي حد يقدر يطلب مني إجابات وأنا أقولها"، ليرد عليه خالد سرحان ساخرًا: "الله يفضحك، الله يفضحك"، في إشارة إلى أن البرنامج كشف الحيلة التي كان يحاول تمريرها للجمهور.

محمد رمضان يرد بطريقته الخاصة

لم يتأخر محمد رمضان في الرد، حيث نشر عبر صفحته الرسمية مقطع فيديو يظهر فيه خالد سرحان، لكنه قام بتعديل الإجابة لتصبح: "محمد رمضان هو رقم 1" بدلًا من اسم خالد سرحان، وأرفق الفيديو بتعليق لاذع قائلًا: "لو مش بيمليه.. كان هيديه على عنيه"، في إشارة إلى أن إجابة البرنامج لم تكن طبيعية، بل جاءت بناءً على إدخال مسبق من خالد سرحان نفسه.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لكل من النجمين.