نشكركم على متابعتكم خبر 6 صيحات لألوان طلاء الأظافر الجل تتربع على عرش موضة شتاء 2025 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 10:56 مساءً - تتجه الأنظار في شتاء 2025 نحو ألوان طلاء أظافر جل جريئة وعصرية، تضفي على إطلالتك لمسة من الأناقة والتميز. اكتشفي أبرز 6 صيحات ستسيطر على الموضة هذا الشتاء، واختاري ما يناسب ذوقك:

الألوان المعدنية اللامعة:

عودة قوية للألوان المعدنية بلمعان آسر، مثل الأبيض اللؤلؤي والأزرق الجليدي. هذه الألوان تضفي على أظافرك مظهراً عصرياً وجذاباً، كما أنها تتناسب مع مختلف ألوان البشرة.

ألوان الأحجار الكريمة:

استوحي إطلالتك من فخامة الأحجار الكريمة، واختاري ألواناً غنية وعميقة مثل الأحمر الداكن، الزمردي، والياقوتي. هذه الألوان تزيد من أناقة أظافرك وتضفي عليها لمسة من الغموض والجاذبية.

الفضي المتلألئ:

يعود اللون الفضي ليتربع على عرش الموضة، حيث يضفي على أظافرك لمعاناً وبريقاً لا مثيل لهما. يمكنكِ اعتماده بمفرده أو دمجه مع ألوان أخرى للحصول على تصميم فريد ومميز.

الأسود الأنيق:

يبقى اللون الأسود خياراً كلاسيكياً لا غنى عنه في فصل الشتاء. يضفي على أظافرك مظهراً أنيقاً وراقياً، ويمكنكِ اعتماده بمفرده أو استخدامه لتحديد أطراف الأظافر بأسلوب عصري.

الأحمر الجريء:

تتوجه الموضة هذا الشتاء نحو درجات جريئة من اللون الأحمر، مثل الأحمر القاني والأحمر الخمري. هذه الألوان تضفي على أظافرك لمسة من الجاذبية والأنوثة، ويمكنكِ تنسيقها مع مختلف إطلالاتك.

الأزرق الأرجواني:

مزيج فريد من الأناقة والجرأة، حيث يجمع بين اللون الأزرق الداكن واللمسة الأرجوانية الجذابة. هذا اللون يضفي على أظافرك مظهراً عصرياً ومبتكراً، ويعكس شخصيتك الجريئة والمتميزة.

نصائح إضافية

اختاري اللون الذي يناسب لون بشرتك: إذا كانت بشرتك فاتحة، يمكنكِ اختيار ألوان فاتحة أو باستيل. أما إذا كانت بشرتك داكنة، فيمكنكِ اختيار ألوان غنية وعميقة.

جرّبي تنسيق الألوان مع ملابسك: اختاري ألوان طلاء أظافر تتناسب مع ألوان ملابسك للحصول على إطلالة متناسقة وجذابة.

لا تترددي في إضافة لمسات فنية: يمكنكِ إضافة رسومات أو نقوش بسيطة إلى أظافرك باستخدام ألوان مختلفة أو باستخدام أدوات تزيين الأظافر.