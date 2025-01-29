محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة مساعدات تركية بميناء العريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 10:33 مساءً - استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، سفينة مساعدات تركية، بميناء العريش البحري، في حضور السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن.

وقال المحافظ، إن السفينة محملة بمساعدات إغاثية وغذائية وأدوية ومستلزمات طبية متنوعة ، مقدمة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها تركيا في توفير مساعدات إلى أبناء قطاع غزة، حيث وصلت هذه المساعدات إلى شمال سيناء بحرا وجوا.

كما استقبل محافظ شمال سيناء، وفدا من الخبراء الأجانب المعنيين بدخول المساعدات، خلال وصولهم إلى محافظة شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي.

ورحب المحافظ بالوفد على أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا أسلوب تنظيم المساعدات والاستعدادات الخاصه بذلك.

وأشاد الوفد، بالدور المصري علي مختلف المستويات، خاصة دورها في إنهاء أزمة غزة والعمل مع مختلف الشركاء لعودة الاستقرار إلى المنطقة.

ورافق المحافظ الوفد خلال تفقد معبر رفح البري ومتابعة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.