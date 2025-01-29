نشكركم على متابعتكم خبر أبرز اتجاهات الموضة في 2025: اكسسوارات جريئة تضفي لمسة مميزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 10:56 مساءً - يشهد عالم الموضة تحولات مثيرة في عام 2025، خاصة في مجال الاكسسوارات. فقد بدأت تظهر اتجاهات جديدة وجريئة تجذب اهتمام الكثيرين، وتضفي لمسة مميزة على الإطلالات. دعونا نستكشف أبرز هذه الاتجاهات:

1. الأساور الضخمة: عودة إلى الأناقة الجريئة

تعتبر الأساور الضخمة من أبرز صيحات الموضة في 2025، حيث تضفي لمسة جريئة وملفتة على المعصم. يمكن اختيار الأساور المصنوعة من مواد مختلفة مثل المعدن أو البلاستيك أو الخرز، وتنسيقها مع الملابس المختلفة للحصول على إطلالات متنوعة. وقد شوهدت هذه الأساور في عروض أزياء دور عالمية مثل “Saint Laurent” و “Armani” و “Balmain”، مما يؤكد على أهميتها في عالم الموضة.

2. قلادات الخرز الجريئة: لمسة بوهيمية عصرية

تعتبر قلادات الخرز الطويلة والمتداخلة الألوان من الاكسسوارات التي تضفي لمسة بوهيمية عصرية على الإطلالة. يمكن اختيار القلادات التي تحمل ألوانًا زاهية ومتناسقة، وتنسيقها مع الملابس البسيطة للحصول على إطلالة مميزة. وقد ظهرت هذه القلادات في عروض أزياء دور مرموقة مثل “Ralph Lauren” و “Saint Laurent” و “Louis Vuitton”، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمرأة العصرية.

3. البروش: عودة الأناقة الكلاسيكية

يعود البروش ليتربع على عرش الموضة في 2025، بعد غياب طويل عن ساحة الموضة. يمكن استخدام البروش لتزيين المعاطف والسترات، وإضافة لمسة من الأناقة الكلاسيكية على الإطلالة. وقد ظهر البروش بشكل ملحوظ في عروض أزياء دور مثل “Johanna Ortiz” و “Lacoste”، مما يؤكد على عودته القوية إلى عالم الموضة.

نصائح لتنسيق الاكسسوارات

اختيار الاكسسوارات المناسبة: يجب اختيار الاكسسوارات التي تتناسب مع شكل الجسم ولون البشرة.

يجب اختيار الاكسسوارات التي تتناسب مع شكل الجسم ولون البشرة. التنسيق بين الاكسسوارات والملابس: يجب تنسيق الاكسسوارات مع الملابس بشكل متناسق للحصول على إطلالة متكاملة.

يجب تنسيق الاكسسوارات مع الملابس بشكل متناسق للحصول على إطلالة متكاملة. الاهتمام بالتفاصيل: يجب الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل لون الحزام والحقيبة والحذاء، حيث أنها تلعب دورًا هامًا في إكمال الإطلالة.

هذا وتشهد موضة 2025 عودة إلى الاكسسوارات الجريئة والملفتة، مما يتيح للمرأة التعبير عن شخصيتها وأسلوبها الخاص. يمكن اختيار الاكسسوارات التي تتناسب مع الذوق الشخصي، وتنسيقها مع الملابس المختلفة للحصول على إطلالات مميزة وعصرية.