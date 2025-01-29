رسمياً.. اعلان انتصار الثورة السورية وأحمد الشرع رئيساً للبلاد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 10:56 مساءً - خاص- دوت الخليج

أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسن عبد الغني، انتصار الثورة السورية، وذلك في بيان رسمي ألقاه اليوم، وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية. حيث جاء البيان ليعلن عن تحولات جذرية في هيكل الدولة السورية للمرحلة الانتقالية.

تفاصيل البيان:

في كلمة له، هنأ العقيد حسن عبد الغني الشعب السوري بانتصار الثورة، مؤكداً أن هذه الثورة تمثل الشرعية الحقيقية للشعب السوري. وأعلن عن تولية السيد أحمد الشرع رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، حيث سيتولى مهام تمثيل البلاد في المحافل الدولية.

كما أعلن العقيد عبد الغني عن تفويض رئيس الجمهورية الجديد بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، سيتولى مهامه حتى إقرار دستور دائم للبلاد. وأكد أن الثامن من كانون الأول (ديسمبر) سيصبح يوماً وطنياً يُحتفل فيه بانتصار الثورة السورية.

إجراءات انتقالية جذرية:

شمل البيان سلسلة من الإجراءات الانتقالية التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية، منها:

إلغاء دستور 2012: تم إلغاء العمل بالدستور السابق، بالإضافة إلى إيقاف جميع القوانين الاستثنائية التي كانت سارية في عهد النظام السابق. حل مجلس الشعب: تم حل مجلس الشعب الذي تشكل في عهد النظام السابق، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنه. إعادة بناء الجيش: أعلن عن حل جيش النظام السابق وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية جديدة. إصلاح الأجهزة الأمنية: تم حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بما في ذلك الميليشيات المرتبطة به، مع الإعلان عن تشكيل مؤسسة أمنية جديدة مهمتها حفظ أمن المواطنين. حل الأحزاب السياسية: تم حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، مع منع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر. كما سيتم إعادة جميع أصول هذه الأحزاب إلى الدولة السورية. دمج الفصائل العسكرية: أعلن عن حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.

ختاماً ومع إعلان انتصار الثورة السورية وبدء مرحلة انتقالية جديدة، ينتظر الشعب السوري بفارغ الصبر رؤية التغييرات الملموسة على الأرض. حيث ستكون الأشهر القادمة حاسمة في تحديد مستقبل سوريا، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى تحقيق الاستقرار والعدالة التي طالما ناضل من أجلها الشعب السوري.