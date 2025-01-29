نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يتخطى المليون مشاهدة بأغنية «بسيط» ويتصدر تريند يوتيوب (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان أحمد سعد نجاحًا لافتًا بأغنيته الجديدة "بسيط"، التي طرحها مؤخرًا ضمن ألبومه "حبيبنا" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

وخلال 14 يومًا فقط من إصدارها، تجاوزت الأغنية مليون مشاهدة، كما نجحت في دخول قائمة المحتوى الرائج على يوتيوب، حيث احتلت المرتبة 31 في تصنيف الموسيقى.

الأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، بمشاركة العازفين سعيد كمال (أوتار وكمان)، وروكي (جيتار)، لتكون واحدة من أبرز الأعمال التي تميز بها أحمد سعد في الفترة الأخيرة.

كلمات أغنية بسيط

مش مليونير ولا عندي فيه دفتر شيكات

ولا بيت كبير مليان تحف علي أنتيكات

ولا تابلوهات.. متعلقين فوق الحيطان

ولا فيه ساعات ماركات ولا هدوم سينيهات

إنسان بسيط جدا كمان لما تشوفيه

ممكن ما يلفتش انتباهك حاجة فيه

ممكن يجوز.. بـ الوقت لما هتعرفيه

تلاقيه.. ما كانلوش ذكريات

بسيط.. إنسان بسيط

دا ولا في إيديه ولا حيلته غير كلمة ياريت

فـ كان.. عشمان كمان

يلقاله فيكي وبيكي عيلة، وناس، وبيت

بسيط إنسان بسيط

دا ولا في إيديه ولا حيلته غير كلمة ياريت

فـ كان.. عشمان كمان

يلقاله فيكي وبيكي عيلة، وناس، وبيت

ما وعدتكيش سنة عن سنة نغير موديل

ولا في الأجازه نسيب أوتيل ونروح أوتيل

ولا كل ليل.. نسهر هنا وهناك عشان

ما أقدرش أبان فارس وأنا مش لاقي خيل

أنا حد من شيل الهموم بيبان عجوز

ولا ليه معارف أو في يوم كان ليه نفوذ

فأنا لو خسرتك عادي ما أنا بخسر كتير

وإن فزت بيكى هتبقى أول مرة أفوز

بسيط.. إنسان بسيط

دا ولا في إيديه ولا حيلته غير كلمة ياريت

فـ كان.. عشمان كمان

يلقاله فيكي وبيكي عيلة، وناس، وبيت

بسيط.. إنسان بسيط

دا ولا في إيديه ولا حيلته غير كلمة ياريت

فـ كان.. عشمان كمان

يلقاله فيكي وبيكي عيلة، وناس، وبيت