نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: وصول الطائرة الإغاثية الـ17 إلى لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية.

وتشمل حمولة الطائرة مواد إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

