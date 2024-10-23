جيسوس يفاجئ لاعبي الهلال بقرار جديد عقب انتصارهم على العين !

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رياض - احمد صلاح - في خضم الأجواء المثيرة لدوري أبطال آسيا، قرر المدرب البرتغالي خورخي جيسوس إراحة لاعبي فريق الهلال بعد انتصارهم الدراماتيكي على العين بنتيجة 5-4. ورغم الفرح بالفوز، تطرح المباراة العديد من التساؤلات حول أداء الفريق واحتياجاته قبل استحقاقات قارية قادمة.

جيسوس يفاجئ لاعبي الهلال بقرار جديد عقب انتصارهم