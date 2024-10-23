جيسوس يفاجئ لاعبي الهلال بقرار جديد عقب انتصارهم على العين !

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رياض - احمد صلاح - في خضم الأجواء المثيرة لدوري أبطال آسيا، قرر المدرب البرتغالي خورخي جيسوس إراحة لاعبي فريق الهلال بعد انتصارهم الدراماتيكي على العين بنتيجة 5-4. ورغم الفرح بالفوز، تطرح المباراة العديد من التساؤلات حول أداء الفريق واحتياجاته قبل استحقاقات قارية قادمة.
جيسوس يفاجئ لاعبي الهلال بقرار جديد عقب انتصارهم
- قرر المدرب البرتغالي خورخي جيسوس إراحة لاعبي فريق الهلال بعد الانتصار المثير الذي حققوه على العين، حيث انتهت المباراة بنتيجة 5-4 في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.
- من الأسباب الرئيسية وراء هذه الراحة هو وصول الفريق إلى الرياض في وقت متأخر من فجر الثلاثاء، بالإضافة إلى المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة، مما يتطلب استعادة طاقتهم قبل استئناف منافسات الدوري.
- ومع ذلك، يثير استقبال هذا العدد الكبير من الأهداف في تلك المباراة قلقًا لدى جيسوس، خاصة فيما يتعلق بالأداء في البطولات القارية المقبلة. رغم أن الهلال يظهر قوة كبيرة في الدوري المحلي، إلا أن المشكلة تكمن في تلقيه أهدافًا كثيرة في المنافسات الخارجية.
- مما يطرح سؤالا حول ما إذا كان المدرب سيتخذ قرارات جديدة بخصوص خططه في المباريات المقبلة، خصوصا خارج الدوري. الإجابة على هذا السؤال ستتضح خلال اللقاء القادم في آسيا.