دليل حي المنصوره بالرياض في المملكة العربية السعودية

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رياض - احمد صلاح - يتميز حي المنصورة أو كما يطلق عليه حي خنشليله بالهدوء والاستقرار وموقعه الاستراتيجي الهام في وسط العاصمة السعودية الرياض ووقوعه بالقرب من الطرق الحيوية الهامة بالإضافة إلى وفرة الخدمات والمرافق التي تجذب إليه السكان للعيش والاستقرار فيه، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بالمزيد من المعلومات عن الحي وخدماته.

عقارات حي المنصورة

يتوفر بالحي الفلل والشقق سواء كانت للتمليك أو الإيجار وغيرها من العقارات مختلفة المساحة والأغراض.

يصل متوسط سعر شراء الفيلا بالحي إلى 2,000,000 ريال سعودي، وبالنسبة للشقة السكنية يبلغ متوسط سعرها حوالي 500,000 ريال سعودي.

أما عن الأرض السكنية يبلغ متوسط سعرها الشراء إلى 879,388 ريال سعودي، والأرض التجارية حوالي 2,562,981 ريال سعودي.

الأسواق التموينية والسوبر ماركت بحي المنصورة

نشير في هذه الأسطر إلى أبرز الأسواق التموينية والسوبر ماركت الموجودة بالحي كما يلي:

أسواق العثيم

هايبر ماركت المدينة

أسواق ميد

أسواق بنده

مدارس حي المنصورة

يتوفر بالحي العديد من المدارس من كافة المراحل التعليمية كما سنشير في الأسطر التالية:

حضانة ديم

حضانة جنة الأطفال

مدرسة عقيل بن أبي طالب الابتدائية

مدارس رويال العالمية

مدرسة النجاح الدولية

مدارس الرواد الأهلية

عيادات ومستشفيات حي المنصورة

يتميز الحي بجودة الرعاية الصحية، ويوجد به العديد من المستشفيات والمراكز الطبية كما سنشير في الأسطر التالية:

مجمع أضواء العالمي الطبي

مركز رسيل الطبي

مجمع عيادات المنصورة الطبي

مركز صحي حي المنصوره

مطاعم وكافيهات حي المنصورة

مطبخ حي المنصورة

مطاعم جوشن للأسماك

مطاعم ومطابخ أصالة قريتي

مطعم مضغوط تهامة

مطعم غابات الهند

سماور كافية

مقهى توفي قهوة

الأنشطة الترفيهية والمعالم البارزة في حي المنصورة