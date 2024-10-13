تعرف على سعر الذهب اليوم في السعودية الاحد 13 اكتوبر 2024

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رياض - احمد صلاح - تستمر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية في التقلب والتغيير، حيث تعكس هذه التقلبات عدم الاستقرار في القيمة العالمية للمعدن النفيس. ومع ازدياد اهتمام المواطنين بمعرفة آخر تحديثات الأسعار، نقدم لكم في هذا المقال تفاصيل أسعار الذهب اليوم، الأحد، 13 أكتوبر 2024، بالريال السعودي والدولار الأمريكي، مما يساعدكم على اتخاذ قرارات مدروسة في ظل هذه الظروف المتغيرة.

تعرف على سعر الذهب اليوم في السعودية

تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تقلبات مستمرة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لعدم الاستقرار في القيمة العالمية للمعدن النفيس.

يتزايد اهتمام المواطنين في متابعة آخر التحديثات لأسعار الذهب في الأسواق المحلية. في هذا المقال، نقدم لكم أسعار الذهب اليوم، الأحد، الموافق 13 أكتوبر 2024، بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وفقًا لآخر تحديث، جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

جرام الذهب عيار 24: حوالي 320.81 ريال سعودي (85.43 دولار أمريكي).

جرام الذهب عيار 22: حوالي 293.86 ريال سعودي (78.25 دولار أمريكي).

جرام الذهب عيار 21: حوالي 280.71 ريال سعودي (74.75 دولار أمريكي).

جرام الذهب عيار 18: حوالي 240.61 ريال سعودي (64.07 دولار أمريكي).

جرام الذهب عيار 14: حوالي 187.67 ريال سعودي (49.97 دولار أمريكي).

جرام الذهب عيار 12: حوالي 160.41 ريال سعودي (42.71 دولار أمريكي).

جرام الذهب عيار 10: حوالي 133.78 ريال سعودي (35.62 دولار أمريكي).

جرام الذهب عيار 9: حوالي 120.30 ريال سعودي (32.03 دولار أمريكي).

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام