نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدة: شروط صارمة لإنشاء المباني على الشوارع التجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشترطت أمانة جدة على المباني الواقعة على الشوارع التجارية عدم فتح نوافذ مخالفة لأنظمة البناء، وعدم وضع فتحات على السور تسمح بالرؤية. كما اشترطت عدم تعديل استخدام المواقف المعتمدة في القبو، وتنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين في المباني الواقعة على الشوارع التجارية.

ومن الشروط أيضًا تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مواقف لهم أمام المنحدر، وتغطية خزانات الصرف الصحي، وعدم وجود أسوار متهالكة وغير مكتملة، والالتزام بأن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار.

ومن الشروط عدم وضع وحدات التكييف المنفصلة في واجهاتها، وخلو الواجهة من التشققات والتلف والصدأ، وعدم تركيب أطباق الأقمار الصناعية في الشرفات أو واجهات المبنى.

ومن الشروط التي حددتها أمانة جدة على المباني عدم وجود مظلات أو «هناجر» خارج حدود البناء، ومنع تغطية الشرفات بمواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة المبنى أو استخدامها لنشر الغسيل أو التخزين، إلى جانب عدم وجود كتابات مشوهة أو ملصقات إعلانية قديمة ومتهالكة على جدران المبنى، كما يُمنَع وضع مداخن المطاعم على واجهة المبنى، مع مراعاة عدم تجاوز ارتفاع المداخن أكثر من مترين على المحلات التجارية في المباني.