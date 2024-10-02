نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الطيران السعودي يعلن عن إقامة "المعرض السعودي للطيران العام" في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الطيران السعودي، اليوم، عن إقامة المعرض السعودي للطيران العام بفعالية "ساند آند فن" التي تعدّ أبرز معارض الطيران العام بالشرق الأوسط، خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2024 في مطار الثمامة بالرياض.

ويمثل المعرض في نسخته السادسة أكبر تجمع للطيران في المنطقة، بمشاركة ما يزيد على 100 جهة عارضة وأكثر من 15 فريقًا للعروض الجوية، ويتوقع أن يحضر أكثر من 100 ألف زائر.

وفي هذا السياق، أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، أن المعرض السعودي للطيران العام سيكون أكثر من مجرد معرض عادي للطيران، مشيرًا إلى أن المعرض سيقدم أفضل ابتكارات قطاع الطيران، كما يُعد مصدر إلهام لشباب المستقبل، مقدمًا الشكر إلى القيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعمها المتواصل للقطاع وللشباب في المجالات كافة.

من جانبه، أوضح معالي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على نادي الطيران السعودي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن المعرض يُعد منصة لاستعراض الابتكارات وتعزيز الجانب التعليمي والتبادل الثقافي، ويسلط الضوء على المكانة البارزة والمتنامية للمملكة في قطاع الطيران الذي يحظى بدعم متواصل من القيادة الرشيدة رعاها الله.

وتتضمن نسخة العام 2024 من المعرض: مجموعة من العروض الجوية وعرض مجموعة متنوعة من الطائرات، وعددًا من المعارض التفاعلية والحفلات الموسيقية، التي صممت للاحتفاء بثقافة الطيران، وإلهام جيل جديد من عشاقه، كما ستستمتع الأسر والأطفال بالمجموعة الواسعة من الفعاليات الترفيهية.

ويشتمل المعرض في نسخته لهذا العام على عرض "سكاي فنتشرز" الجوي بمشاركة أفضل الموهوبين من جميع أنحاء العالم، يستعرضون مهاراتهم المذهلة في الطيران الاستعراضي.

يذكر أن المعرض السعودي للطيران العام يمثل منصة تتيح لأبرز صانعي القرار في المنطقة الاطلاع على أحدث التطورات في تقنيات وابتكارات الطيران، وتمكنهم من عقد الشراكات الإستراتيجية مع قادة القطاع وتعزيز التعاون والنمو في صناعة الطيران.

كما ستتاح الفرصة للزوار لحضور النقاشات الثرية حول مستقبل الطيران والتعامل مع التوجهات الناشئة والتحديات والفرص، في أجواء تهدف إلى دعم التقدم والابتكار وتعزيز مكانة الشرق الأوسط كمنطقة ذات أهمية محورية في مشهد الطيران العالمي. إلى جانب الجلسات الثرية، ويمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الشيقة والتجارب التفاعلية والعروض الحية التي تضفي أجواءً ممتعة وغامرة على الفعالية