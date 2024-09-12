نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف زيادة 500 ريال سعودي على الضمان الاجتماعي الدفعة 34 بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بزيادة قدرها 500 ريال سعودي على دفعة الضمان الاجتماعي القادمة، وهي الدفعة رقم 34. هذه الأخبار أثارت اهتمام الكثير من المستفيدين مع اقتراب موعد صرف الضمان، حيث يُعد الضمان الاجتماعي من أهم برامج الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت عدة شروط للحصول على الدعم لضمان وصوله إلى المستحقين.

موعد صرف الدفعة 34 من الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن موعد صرف الدفعة 34 من برنامج الضمان الاجتماعي سيكون في الأول من أكتوبر 2024، وهو اليوم الذي يُصادف يوم الثلاثاء. وكما هو معتاد، يتم صرف دفعات الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر، ما لم يتزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية أو أسبوعية، وفي هذه الحالة يتم تعديل الموعد وفقًا لذلك.

توضيح وزارة الموارد بشأن زيادة 500 ريال

انتشرت شائعات تفيد بصرف زيادة 500 ريال سعودي على دفعة الضمان الاجتماعي الخاصة بشهر أكتوبر، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت هذه الأخبار تمامًا. وأكدت الوزارة أن لا صحة لتلك الشائعات، ودعت المواطنين إلى عدم الانجراف وراء الأخبار غير الموثوقة، والتأكد دائمًا من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية التابعة للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

لتسهيل الأمور على المستفيدين، أوضحت وزارة الموارد البشرية كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بخطوات بسيطة وسهلة، حيث يمكن متابعة حالة الضمان والأهلية عبر الخطوات التالية: