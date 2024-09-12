نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية تعلن الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني عبر منصة أبشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) عن مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة للتفويض الإلكتروني على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية. هذه الخدمات تتيح للمستخدمين إجراء مجموعة من المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات، وذلك من خلال تفويض شخص آخر لإنجاز الخدمة نيابة عنهم. من بين هذه الخدمات إصدار وتجديد هوية مقيم، واستلام الهوية بعد طباعتها، بالإضافة إلى إصدار وإلغاء تأشيرات الخروج والعودة.

الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني عبر أبشر

منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية تعتبر منصة شاملة تقدم خدمات إلكترونية للأفراد والشركات. من بين القطاعات المتاحة على المنصة، تقدم الإدارة العامة للجوازات مجموعة من الخدمات التي يمكن تفويض شخص آخر للقيام بها عبر أبشر. وتشمل هذه الخدمات العديد من الإجراءات التي تسهل على المقيمين والمواطنين في المملكة إدارة شؤونهم.

أبرز الخدمات التي يمكن تفويض شخص آخر لإجرائها عبر منصة أبشر تشمل:

إصدار وإلغاء تصاريح السفر للتابعين. الإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر. إصدار وتجديد هوية مقيم واستلامها بعد الطباعة. إصدار وإلغاء تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي. تمديد تأشيرات الزيارة، وإضافة تابع. تغيير مهنة العامل الوافد أو نقل خدماته. إصدار وتجديد واستلام جواز السفر.

كيفية استخدام منصة أبشر لتفويض الخدمات

للاستفادة من خدمات التفويض الإلكتروني عبر منصة أبشر، يتعين على المستخدم تسجيل الدخول إلى "أبشر أفراد"، واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة. يمكن بعد ذلك تحديد نوع التفويض وتفويض شخص آخر لتنفيذ الخدمة نيابة عنه.