نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم الجدل بشأن الغاء نظام الكفالة في السعودية 1446.. وتِلك هي المهن المستثناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحلول مارس2021، تم تفعيل قرار إلغاء نظام الكفالة في السعودية على عدد من المهن، كجزء من رؤية مستقبلية لوزارة الموارد البشرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة. هذه الخطوة جاءت لتعزيز علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، لكن لا يزال هناك تساؤلات حول حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية لعام 1446، وهذا ما سنوضحه في هذا التقرير.

هل تم إلغاء نظام الكفالة في السعودية؟

حتى الآن، لم تُصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعلانًا رسميًا يؤكد إلغاء نظام الكفالة بشكل شامل. إلا أن بعض المصادر تشير إلى أن القرار لا يزال قيد المناقشة، وقد يتم تطبيقه في أي وقت قريب. الوزارة نصحت بمتابعة الحسابات الرسمية للحصول على آخر التحديثات المتعلقة بهذا القرار والتأكد من الأخبار المتداولة.

ما هي تداعيات إلغاء نظام الكفالة على العمالة الوافدة؟

إلغاء نظام الكفالة من شأنه أن يجلب تغييرات كبيرة في قانون العمل بالمملكة. أبرز هذه التغييرات تشمل:

تحسين العلاقات التعاقدية بين الوافدين وأصحاب العمل، حيث يمكن للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده دون الرجوع إلى صاحب العمل السابق. حرية التنقل داخل وخارج المملكة للوافدين بشرط تقديم إشعارات مسبقة. تعزيز القدرة التنافسية في سوق العمل السعودي وجذب العمال المهرة. حماية حقوق العمال مما يقلل النزاعات بين العامل وصاحب العمل ويضمن التوافق بين الطرفين.

المهن المستثناة من نظام الكفالة

تم تنفيذ قرار إلغاء نظام الكفالة في بعض المهن، والتي تشمل: