ولي العهد يبحث المستجدات والتنسيق المشترك مع رئيس مجلس الدولة الصيني

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بالرياض، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ.

وأجريت لرئيس مجلس الدولة الصيني مراسم الاستقبال الرسمية، إذ عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الصيني. ثم عقد ولي العهد، ورئيس مجلس الدولة الصيني، جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد بتشيانغ ومرافقيه في زيارتهم للمملكة، متمنيًا لهم طيب الإقامة، فيما عبر رئيس مجلس الدولة الصيني عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

ورأس ولي العهد، ورئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.

بعد ذلك، وقع ولي العهد، ورئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية على محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى. وأقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريمًا لرئيس مجلس الدولة الصيني.

حضر الاستقبال وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الإعلام سلمان الدوسري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي.

وحضر اللقاء من الجانب الصيني وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات جين تشو انغلونغ، ووزير التجارة وانج ونتاو، ووزير إدارة تطوير المعدات للجنة العسكرية المركزية شيوشيو اتشيانغ، ونائب وزير الخارجية ما تشاو شيو، وسفير جمهورية الصين لدى المملكة تشانغ هوا، ونائب وزير الخارجية دينغ لي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ليو سوشه، ونائب وزير الثقافة والسياحة لي تشيون، ومدير مكتب رئيس مجلس الدولة كانغ شيو بينغ.