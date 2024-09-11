انت الأن تتابع خبر بعد 16 عام "المياه الوطنية" تستكمل مشروع الصرف الصحي بدومة الجندل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قررت شركة المياه الوطنية استكمال مشروع الصرف الصحي بعد 16 عام من إنشاء المرحلة الأولى للمشروع ، وقد أعلنت الشركة عن طرح استكمال منظومة الخدمات للصرف الصحي بدومة الجندل ، إليكم التفاصيل في السطور القادمة.
استكمال مشروع الصرف الصحي بدومة الجندل
- طرحت شركة المياه الوطنية المرحلة الثالثة من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف ، وقد تنافست العديد من الشركات لتنفيذ هذا المشروع العملاق ، والذي يشمل الأعمال التالية:-
- أعمال توريد وتركيب أنابيب بأقطار من 200 ملم إلى 600 ملم بإجمالي أطوال 130 كم.
- أعمال توريد وتركيب مطابق خرسانية بقطر داخلي (1.2م) و(1.5) (2 م) بأعماق تبدأ من 2 م حتى 8 م.
- الأعمال الملحقة بالشبكة وتشمل أعمال الحفر والردم والتسوية والأسفلت بناءً على متطلبات الجهات المعنية.
- أعمال الربط على الخطوط القائمة وفقًا للتصميم وحسب جدول الكميات والمواصفات.
- وقد دشن أمير منطقة الجوف "فيصل بن نواف بن عبدالعزيز" 11مشروعًا تنمويًا في المنطقة بتكلفة 223 مليون ريال تقريبا، كما وضع حجر الأساس لـ 17 مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة أكثر من 662.4 مليون ريال ، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة "متعب بن مشعل بن بدر" وأيضا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس "عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي".
- وتهدف هذه المشاريع العملاقة إلى تقديم الخدمات الحياتية لسكان المنطقة وتوفير حياة كريمة لهم ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية بالمنطقة ، ومما لا شك فيه أن تنفيذ هذه المشروعات وما يماثلها يأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030م.
- ويذكر أنه قد نُشر تقريرًا قبل ثلاثة أعوام عن أهمية مشروع الصرف الصحي غير المكتمل بدومة الجندل ، والمطالبة بالحفاظ على المياه الجوفية العذبة ، والذي كان تحت عنوان "دومة الجندل.. مياهها العذبة مهددة ومشروع الصرف لم ينجز منذ 13 عامًا".