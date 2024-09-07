انت الأن تتابع خبر إطلالات رائعة في أجمل شاليهات الطائف بالمملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق السياحة والسفر عن شالهيات رائعة تتميز بالهدوء والسكينة وبأسعار اقتصادية مناسبة، وفي هذا المقال سوف نضع بين أيديكم أجمل الشاليهات التي تتمتع بها مدينة الطائف حيث يتوافر بها كافة المقومات الطبيعية والتاريخية والاقتصادية والأثرية وغيره التي تميزها عن غيرها.
أبرز شاليهات الطائف نشير في هذه السطور إلى الشاليهات التي تشتهر بها مدينة الطائف كما يلي:
شاليهات حياة بارك
- يقع على طريق السيل الصغير، الطائف.
- مزود بالمرافق والخدمات مثل: مسبح، مكتب استقبال على مدار الوقت، جاكوزي وغيره.
- للتواصل والاستفسار يتم الاتصال على الرقم التالي: 0500085957
شاليهات الطائف الوسام
- تقع في حي الأخباب، شارع عمر بن الخطاب، الطائف.
- يحتوي على غرف متعددة المساحات والأحجام.
- يتميز فريق العمل بالمعاملة الجيدة وحسن الضيافة.
- تتسم الخدمة في الشاليه بالكفاءة والجودة العالية.
- للتواصل: 0535511180
منتجع الوادي السياحي
- يقع في وادي ذي غزال، الشفا.
- مزود بغرف متنوعة منها ذات غرفة واحدة وأخرى بإطلالات خارجية.
- به مسابح، أماكن مخصصة لتناول الطعام، موقف لركن السيارات وطاقم عمل يتحدث اللغتين الإنجليزية والعربية وغيره.
- يتم التواصل من خلال الاتصال على هذا الرقم: 0555338741
منتجع روهارا الطائف
- يتميز بإطلالته الرائعة على المسطحات المائية والمساحات الخضراء بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي بالقرب من المعالم الحيوية بالمدينة حيث يبعد عن حديقة الملك فيصل بمسافة حوالي 10.2 كيلو متر، وبالقرب من مطار الطائف الإقليمي بحوالي 22.1 كيلو متر.
- يحظى هذا المنتجع بإقبال كبير من قبل المواطنين نظرا لأسعاره الاقتصادية.
- يضم مختلف الوحدات السكنية المزودة بكل ما يحتاجه الزوار.
- يحتوي على مسبح داخلي وخارجي، مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ساونا وصالة مشتركة وغيره.
- منتجع نهر الهدا
- يقع في الهدا، الطائف.
- يتميز بتصميمه الرائع وإطلالته الجميلة التي جعلته من أفضل المعالم السياحية في السعودية.
- مزود بكافة المرافق والخدمات.
- للتواصل: 0127544433