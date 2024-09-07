انت الأن تتابع خبر إطلالات رائعة في أجمل شاليهات الطائف بالمملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق السياحة والسفر عن شالهيات رائعة تتميز بالهدوء والسكينة وبأسعار اقتصادية مناسبة، وفي هذا المقال سوف نضع بين أيديكم أجمل الشاليهات التي تتمتع بها مدينة الطائف حيث يتوافر بها كافة المقومات الطبيعية والتاريخية والاقتصادية والأثرية وغيره التي تميزها عن غيرها.

أبرز شاليهات الطائف نشير في هذه السطور إلى الشاليهات التي تشتهر بها مدينة الطائف كما يلي:

شاليهات حياة بارك

يقع على طريق السيل الصغير، الطائف.

مزود بالمرافق والخدمات مثل: مسبح، مكتب استقبال على مدار الوقت، جاكوزي وغيره.

للتواصل والاستفسار يتم الاتصال على الرقم التالي: 0500085957

شاليهات الطائف الوسام

تقع في حي الأخباب، شارع عمر بن الخطاب، الطائف.

يحتوي على غرف متعددة المساحات والأحجام.

يتميز فريق العمل بالمعاملة الجيدة وحسن الضيافة.

تتسم الخدمة في الشاليه بالكفاءة والجودة العالية.

للتواصل: 0535511180

منتجع الوادي السياحي

يقع في وادي ذي غزال، الشفا.

مزود بغرف متنوعة منها ذات غرفة واحدة وأخرى بإطلالات خارجية.

به مسابح، أماكن مخصصة لتناول الطعام، موقف لركن السيارات وطاقم عمل يتحدث اللغتين الإنجليزية والعربية وغيره.

يتم التواصل من خلال الاتصال على هذا الرقم: 0555338741

منتجع روهارا الطائف