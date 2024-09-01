نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العدل: تنفيذ 620 ألف خدمة لمركز تهيئة الدعاوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل العمل المستمر لوزارة العدل لتحسين جودة الأحكام القضائية، وتعزيز الكفاءة والشفافية، وترسيخ منظومة القضاء المؤسسي؛ أسهم مركز تهيئة الدعاوى في دعم المحاكم ورفع جودة الخدمات القضائية، وتقليل أمد التقاضي، ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم.

وكشفت الأرقام تنفيذ نحو 620 ألف خدمة منذ تدشين المركز. ويكمن التوجه نحو تفعيل منظومة القضاء المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة؛ ما يشير إلى التحولات العميقة التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة.

ويعد مركز تهيئة الدعاوى جزءًا مهمًا من جهود وزارة العدل لتحسين الكفاءة التشغيلية للمحاكم، من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات، إضافة إلى صياغة مسودات الأحكام وتهيئة طلبات الإفلاس، وهذه الخدمات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية ملفات القضايا، ما يسهم في تعزيز كفاءة وسرعة أداء الدوائر القضائية.

ومن أحد العوامل الرئيسية التي تعزز فعالية مركز تهيئة الدعاوى هو الاعتماد على كوادر بشرية متخصصة، إذ يضم المركز أكثر من 260 قانونيًا وقانونية، كما يُستعان بأكثر من 4000 خبير مسجل على منصة «خبرة» في إطار تخصصات متنوعة، لدعم العمليات وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة.

وتسير وزارة العدل بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء نظام قضائي حديث يواكب المتغيرات العالمية، ويضمن تحقيق العدالة بأعلى مستوياتها.