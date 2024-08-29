نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدفاع المدني" محذرًا: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول والمستنقعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، وخفيفة لتشمل جدة وبحرة وخليص، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل والقصيم والشرقية.