انت الأن تتابع خبر بدون مصاريف : كيفية تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية عبر أبشر absher.sa والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجديد الإقامة بدون رسوم هو موضوع يهم العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية ولتسهيل هذه العملية، أعلنت الحكومة السعودية عن مبادرات تهدف إلى تقديم هذه الخدمة مجانًا لفئات محددة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تجديد الإقامة بدون رسوم

تهدف الحكومة السعودية من خلال توفير تجديد الإقامة بدون رسوم إلى تخفيف الأعباء المالية عن المقيمين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، مما يسهل عليهم تجديد إقاماتهم دون تحمل تكاليف إضافية.

الفئات المستحقة لتجديد الإقامة بدون رسوم

تستهدف المبادرة الفئات التالية لتجديد الإقامة دون دفع رسوم:

العمالة المنزلية.

الوافدون المتضررون من الأزمات.

الحالات الخاصة.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

العاملون في القطاعين الصحي والتعليمي.

كيفية تجديد الإقامة بدون رسوم

لإتمام تجديد الإقامة بدون رسوم، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر منصة أبشر:

دخول منصة أبشر.

اختيار خدمة تجديد الإقامة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

تحميل المستندات المطلوبة.

إتمام الطلب، ثم سيتم تجديد الإقامة وإصدار وثيقة جديدة.

المستندات المطلوبة لتجديد الإقامة بدون رسوم للمرافقين

لضمان تجديد الإقامة دون تكاليف إضافية، تحتاج إلى تقديم الوثائق التالية:

إتمام الفحوصات الطبية المطلوبة.

شهادة صادرة من الهيئة الطبية.

عدم وجود غرامات مالية مستحقة.

سداد الرسوم المستحقة وأي رسوم تأخير.

تقديم رقم الحدود الخاص بك.

تأمين صحي فعال ومحدث.

وثيقة سفر صالحة.

تسجيل بصماتك في دائرة الهجرة والجوازات وصورة فوتوغرافية حديثة.

التأكد من عدم وجود أي قيود على تحديث الإقامة.

الوثيقة المعتمدة من الجمعية الطبية أو النقابة الهندسية لطبيب أو مهندس.