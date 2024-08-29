انت الأن تتابع خبر تغييرات إضافية في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الخميس ٢٩ أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد سوق الصرف في السودان عدة تغييرات إضافية في أسعار بعض العملات العربية،بعد الإرتفاع التاريخي الذي وصلت له أسعار العملات في الفترة الماضية في السودان بدأت هذه الفترة حدوث حالة من الاستقرار نوعاً في السوق المصرفي في السودان.

الوضع الحالي الإقتصادي

على الرغم من الإستقرار هذه الفترة إلا أن هناك الكثير من المشكلات التي أثرت على الوضع الاقتصادي في السودان هذه الأيام،وهناك تغيرات كبيرة وعديدة في الحالة الإقتصادية للبلاد أدت إلى التراجع الشديد في القوة الشرائية للمواطنين،مع زيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات،وهناك تأثر واضح وكبير على الحالة العامة في البلاد.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٩٦٧.٠٣ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٢٠ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٤٣.٨٠ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٥.٢٥ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية