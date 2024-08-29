انت الأن تتابع خبر قيمة تمويل التجارة الإلكترونية في عام 2023 تقدر بـ 1.6مليار ريال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تصدرها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" جاء تقرير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة ، والذي أوضح أن قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية العام الماضي 2023 وصلت إلى 1.6 مليار ريال سعودي ، كما وصلت نسبة النمو في عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019م و 2024م إلى نسبة 42%.

وتشير التوقعات إلى أن عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية سيصل إلى 34.5 مليون مستخدم بحلول عام 2025 ، كما أوضحت التقارير أن منظومة التجارة الإلكترونية في السعودية تتمتع بتوافر 42,900 ألف متجر إلكتروني يمكن الوصول إليه ، وبذلك احتلت المملكة المركز الثامن ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية.

كما يتميز مجال التجارة الإلكترونية بالكثير من الفرص الهامة لتحقيق النمو، فحسب ما جاء في التقرير الذي أظهر أن النسبة المتوقعة لإسهام التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي للبلاد للعام المقبل ستصل إلى 12% ، بينما تصل نسبة المعاملات الإلكترونية بحلول 2030 لـ 80%.

وأشارت التقارير إلى أن التجارة الإلكترونية ستساعد في التغلب على عوائق دخول السوق وخفض التكاليف التشغيلية ، وكذلك الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء ، كما توفر فرصا ذهبية للمنتجين المحليين والأسر المنتجة ، فهي ستفتح أبواباً للاستفادة من فرص النموّ والتوسّع.