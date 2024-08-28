نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادمًا من جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إلى الرياض قادمًا من جدة. وكان في استقباله بمطار الملك خالد، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته، رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن إبراهيم الفيصل، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح بن علي القحطاني، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر جدة في وقت سابق اليوم.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.