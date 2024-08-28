انت الأن تتابع خبر صندوق الاستثمارات السعودي يحدث صدمة في دوري روشن بقرار متأخر يؤثر على اللاعبين المحليين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في ظل زخم الانتقالات الصيفية ومواكبة التغييرات الكبيرة في الدوري السعودي، جاءت تقارير صحفية حديثة لتكشف عن تطورات غير متوقعة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل اللاعبين المحليين. فقد بدأ سوق الانتقالات في السعودية في 18 يوليو 2024، ومن المتوقع أن يستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، مما يمنح الأندية فترة محدودة لإتمام صفقاتها.
- وفي خضم هذه الأجواء تلقت الأندية الكبرى في دوري روشن مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، معلومات مفاجئة قد تغير من خططها وتعزز من ديناميكيات سوق الانتقالات الحالية.
صندوق الاستثمارات السعودي يحدث صدمة في دوري روشن
- كشفت التقارير الصحفية عن تطورات غير متوقعة تتعلق بمستقبل بعض اللاعبين المحليين قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية. بدأت فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم الخميس 18 يوليو 2024، وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، مع تزايد الأنباء حول وصول أسماء عالمية بارزة إلى دوري روشن، خاصة من خلال نادي الأهلي السعودي.
- الأندية الكبرى في دوري روشن مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، تسابق الزمن لإتمام بعض الصفقات قبل انتهاء الميركاتو الصيفي. وفقا للصحفي نواف العقيل، تم إبلاغ الأندية الأربعة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بإمكانية انتقال بعض اللاعبين المحليين إلى أوروبا بنظام الإعارة خلال الأيام المقبلة لضمان حصولهم على دقائق لعب كافية.
- وفي هذا السياق، أعلن نادي روما الإيطالي عن ضم نجم الهلال سعود عبد الحميد بعقد يمتد لأكثر من أربعة مواسم. كما تتداول الأنباء حول احتمال انتقال كل من مصعب الجوير وحسان تمبكتي من الهلال، وفيصل الغامدي من الاتحاد، إلى أندية أوروبية، بالإضافة إلى أسماء أخرى لم تكشف بعد.
- على صعيد آخر سافر مروان الصحفي، لاعب نادي الاتحاد، لإتمام انتقاله إلى نادي بيرشكوت البلجيكي.
- تسبب قرار صندوق الاستثمارات العامة في صدمة للأندية الكبرى في دوري روشن، التي تجد صعوبة في التكيف مع هذا التطور المفاجئ وضبط استراتيجياتها المالية والفنية مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في 2 سبتمبر.